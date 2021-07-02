Штам коронавірусу Дельта знайшли вже в 98 країнах

Про це на брифінгу повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус, передає Укрінформ.

“Ми знаходимося в дуже небезпечному періоді пандемії COVID-19, яка посилюється більш заразними варіантами вірусу, як «Дельта», який стає домінантним штамом у багатьох країнах”, - заявив Гебрейесус.

За його словами, штам «Дельта» зафіксовано вже в 98 державах, причому він поширюється в країнах як з високим, так і з низьким рівнем вакцинації населення.

У таких умовах, підкреслив Гебрейесус, кращий спосіб уповільнити пандемію, - вакцинуватися.

“Я закликав лідерів країн світу працювати разом, щоб гарантувати: через рік 70% всіх жителів кожної країни будуть вакциновані проти COVID-19”, - сказав глава ВООЗ.

Він також закликав вакцинувати як мінімум 10% населення всіх країн до вересня, що захистить працівників охорони здоров'я і найбільш вразливі групи населення, а також дозволить подолати найбільш гостру фазу пандемії.