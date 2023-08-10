Про це повідомляє Reuters.

Внаслідок негоди рівень річок досяг максимального за останні 50 років показника. Будинки та підприємства були затоплені або знесені зсувами, евакуювали понад 3 тисячі людей.

Річкова дамба електростанції Браскерейдфосс на сході Норвегії була зруйнована через сильний дощ. Ця споруда розташована на річці Гломма, найбільшій водній артерії країни.

Через те, що річки вийшли з берегів, головні дороги закриті, а залізничне сполучення у великих частинах південної Норвегії призупинено. Уряд очікує нових повеней.

"Наступні два-три дні будуть абсолютно критичними, і ми будемо мобілізуватися цілодобово", - сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.