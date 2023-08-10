Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Шторм у Норвегії зруйнував дамбу на найбільшій річці країни: евакуйовано тисячі людей

Шторм у Норвегії зруйнував дамбу на найбільшій річці країни: евакуйовано тисячі людей

10 серпня, 2023 четвер
03:16
Світ шторм у Ніделандах

Потужний шторм "Ганс", який вирує у Норвегії, спричинив серйозні інфраструктурні руйнування. Через негоду евакуювали тисячі людей

Про це повідомляє Reuters.

Внаслідок негоди рівень річок досяг максимального за останні 50 років показника. Будинки та підприємства були затоплені або знесені зсувами, евакуювали понад 3 тисячі людей.

Річкова дамба електростанції Браскерейдфосс на сході Норвегії була зруйнована через сильний дощ. Ця споруда розташована на річці Гломма, найбільшій водній артерії країни.

Через те, що річки вийшли з берегів, головні дороги закриті, а залізничне сполучення у великих частинах південної Норвегії призупинено. Уряд очікує нових повеней.

"Наступні два-три дні будуть абсолютно критичними, і ми будемо мобілізуватися цілодобово", - сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

  • Нагадаємо, у Скандинавських країнах вирує потужний шторм "Ганс". Він розпочався у Швеції та згодом перекинувся в Норвегію. Також постраждали частини Данії та Фінляндії.
Норвегія
Читайте також:
9 серпня, 2023 середа
У Міноборони спростували інформацію ISW про рейд ЗСУ на лівий берег Дніпра на Херсонщині
Путін
9 серпня, 2023 середа
Путін запропонував не повідомляти Раду Європи про запровадження воєнного стану в Росії
вибух на оптико-механічному заводі
9 серпня, 2023 середа
Під Москвою пролунав потужний вибух на оптико-механічному заводі: щонайменше 60 постраждалих
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.93
    Купівля 36.93
    Продаж 37.62
  • EUR
    Купівля 40.64
    Продаж 41.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
10 серпня
03:44
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
На Київщині ППО відстрілює ворожі дрони: повітряна тривога шириться на захід України
03:16
Росія ППО
В підмосковному Домодєдово велика пожежа: імовірно робота ППО
02:20
Китай та США
Президент США підписав указ про обмеження технологічних інвестицій у Китай
01:52
вибух на оптико-механічному заводі
Завод, що вибухнув під Москвою, брав участь у розробціі новітнього бомбардувальника, – росЗМІ
01:24
Дніпро-1
"Славія" – "Дніпро-1": де і коли дивитись матч кваліфікації Ліги Європи
01:11
Андрій Коболєв
ВАКС на 2 місяці продовжив запобіжний захід Коболєву
00:56
Ердоган і Путін
У Туреччині Україну та РФ закликали негайно розпочати переговори
00:32
військові
Уряд затвердив розміри щомісячних доплат захисникам на час війни
00:28
Канада ввела нові санкції проти Білорусі до річниці псевдовиборів Лукашенка
00:08
Бєлгород вибух
Торік у РФ сталася рекордна кількість вибухів за останнє десятиліття, – ЗМІ
2023, середа
9 серпня
23:45
Оновлено
Руслан Малиновський, "Марсель", Ліга 1, чемпіонат Франції
Ліга чемпіонів: результати і розклад усіх матчів 3-го раунду кваліфікації
23:29
Микита Бабич
Трагічно загинув 18-річний український боксер. 12 серпня він мав дебютувати на професійному рівні
23:26
шпигун
У Німеччині заарештували військового Бундесверу, підозрюваного у шпигунстві на користь РФ
23:08
Обстріл Херсона 31 липня
Боролися за життя 10 днів: померла 16-річна херсонка, поранена внаслідок обстрілу окупантів
23:02
Андрій Загороднюк (в центрі)
Росія оголосила в розшук ексміністра оборони Загороднюка та двох генералів ЗСУ
22:33
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про цифровізацію роботи ОСББ
22:21
Оновлено
вибух на оптико-механічному заводі
Під Москвою пролунав потужний вибух на оптико-механічному заводі: щонайменше 60 постраждалих
22:10
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 9 серпня
21:53
Лукашенко
Белавіа та Мінський завод цивільної авіації: США розширили санкції проти режиму Білорусі в третю річницю фальсифікації президентських виборів
21:45
Ексклюзив
Микола Маломуж
Професійні кадри та створення економічних передумов: Маломуж розповів, як подолати корупцію у військовій сфері
21:37
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Росіяни вдарили по Запоріжжю: загинули 2 людини, ще одну вдалося реанімувати
21:18
Телеканал "Прямий"
"Прямий" заявляє, що "влада хоче відібрати телеканал"
20:53
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Армія РФ намагається прорвати оборону ЗСУ та вийти до Купʼянська. Колонка Сергія Згурця
20:20
Кріштіану Роналду
Роналду вивів "Аль-Наср" у фінал арабської Ліги чемпіонів
20:13
На фото: затримання Гунька
Нардепа Гунька, викритого на хабарі $85 тис., узяли під варту з альтернативою застави
20:06
OPINION
Володимир В'ятрович
Старі синьо-жовті граблі
20:03
шахраї
Роздача всім українцям 9,5 тис. грн: мережею поширюється нова шахрайська схема
19:59
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Більшість військовозобов'язаних відслужать у ЗСУ, ми не пройдемо весь шлях тим складом, яким почалася війна, - капітан Прозапас
19:34
Польща кордон
Польща додатково відправить на кордон із Білоруссю вдвічі більше військових, ніж планувала
19:16
Оновлено
зенітно ракетний комплекс Patriot
Україна отримає два ЗРК Patriot від Німеччини
19:13
ЗСУ
Генштаб: ЗСУ відбили атаки РФ неподалік Синьківки та Іванівки на Харківщині
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 532 дня війни: біля Москви пролунав потужний вибух, а Україна отримає ще 30 танків Leopard-1
18:22
Бєлгород
Влада Бєлгородщини заявила про загибель росіянина від нібито обстрілу з боку України
18:00
OPINION
Мирослава Барчук
Чи впливає на національну ідентичність "звикання" до маркерів радянської окупації?
17:50
ЗСУ
ЗСУ знищили 8 складів і пункт управління росіян на Таврійському напрямку
17:45
Сергій Шойгу
Шойгу заявив про нібито загрози безпеці Росії з боку Фінляндії та Польщі
17:34
Ексклюзив
Авдіївка після чергового авіаудару
"Благ цивілізації нема": начальник МВА розповів, як виживають мешканці Авдіївки
17:34
військком
Військком одного з районів Києва отримав протокол за корупційне правопорушення
17:16
Чехія
Чехія пропонує допомогу Україні в реалізації кількох складових формули миру
17:15
Ахтем Сеітаблаєв
В "Українському домі" презентували проєкт про культурну спадщину Криму
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV