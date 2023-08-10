Шторм у Норвегії зруйнував дамбу на найбільшій річці країни: евакуйовано тисячі людей
Потужний шторм "Ганс", який вирує у Норвегії, спричинив серйозні інфраструктурні руйнування. Через негоду евакуювали тисячі людей
Про це повідомляє Reuters.
Внаслідок негоди рівень річок досяг максимального за останні 50 років показника. Будинки та підприємства були затоплені або знесені зсувами, евакуювали понад 3 тисячі людей.
Річкова дамба електростанції Браскерейдфосс на сході Норвегії була зруйнована через сильний дощ. Ця споруда розташована на річці Гломма, найбільшій водній артерії країни.
Через те, що річки вийшли з берегів, головні дороги закриті, а залізничне сполучення у великих частинах південної Норвегії призупинено. Уряд очікує нових повеней.
"Наступні два-три дні будуть абсолютно критичними, і ми будемо мобілізуватися цілодобово", - сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.
- Нагадаємо, у Скандинавських країнах вирує потужний шторм "Ганс". Він розпочався у Швеції та згодом перекинувся в Норвегію. Також постраждали частини Данії та Фінляндії.
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