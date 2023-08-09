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У Скандинавії вирує потужний шторм: є постраждалі, підтоплення та руйнування

9 серпня, 2023 середа
05:10
Світ шторм

У Скандинавських країнах вирує потужний шторм "Ганс", який викликав сильний вітер, дощі та зсуви. Через негоду є серйозні руйнування та постраждалі

Про це повідомляє Reuters.

Норвезькі екстрені служби евакуйовували сотні людей, оскільки сильний шторм вирує у Північному регіоні. Негода спричинила руйнування ліній електропередач та затоплення цілих сіл. Влада призупинила роботу громадського транспорту в деяких районах.

Шторм розпочався у Швеції та згодом перекинувся в Норвегію. Також, постраждали частини Данії та Фінляндії. Через негоду шведський пасажирський поїзд зійшов з рейок, постраждали троє людей. У норвезькому місті Валдрес зсув зніс приватний житловий будинок. А в Хмеседалі невеликий будинок сплив річкою.

На східному узбережжі, на північ від Осло, у деяких районах західної Норвегії та південній частині Тренделагу прогнозується 80-100 мм опадів за 24 години. Норвезький метеорологічний інститут оголосив червоне попередження про небезпеку.

"У багатьох місцях непогода буде однією з найсильніших за останні 25 років", - зазначили в інституті.

  • Нагадаємо, 3 серпня у Грузії в гірському районі Рача стався зсув біля курортного селища Шові. У регіоні пошкоджено лінії електропередачі, зруйновано дороги та мости, зв'язок працює з перебоями. Із зони лиха вивезено 210 людей. Станом на 5 серпня кількість загиблих зросла до 17. Серед них є українська журналістка.
  • 4 серпня літак президента Польщі Анджея Дуди через шторм не зміг приземлитися у Гданську на Балтійському узбережжі.
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