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У Грузії поблизу курорту стався зсув, загинули щонайменше 6 людей

4 серпня, 2023 п'ятниця
15:15
Світ На фото: наслідки зсуву ґрунту поблизу курорту в Грузії

У Грузії в гірському районі Рача 3 серпня стався зсув біля курортного селища Шові, яке забрало життя щонайменше 6 жителів, з кількома десятками людей немає зв&#39;язку

Про це інформує "Грузія Online".

"У зоні лиха в муніципалітеті Вони вже другий день безперервно триває пошуково-рятувальна операція, в якій залучено близько 400 рятувальників та співробітників МВС. Сьогодні з 06:00 до рятувальних робіт було залучено два вертольоти прикордонної служби", - йдеться у заяві.

За офіційними даними, в результаті краху загинули вже шестеро людей.

Міністр регіонального розвитку та інфраструктури Грузії Іраклій Карселадзе розповів, що станом на 11:00 неможливо зв'язатися з 35 людьми, що залишилися в зоні лиха.

Сьогодні рятувальники розпочнуть монтаж двох мостів, віднесених зсувом ґрунту.

"Вранці вони продовжували вивозити людей. На цей момент усіх, хто перебував у безпечному місці з рятувальниками, вивезено. Рятувальна операція триває в повному обсязі, із застосуванням вертольотів і безпосередньої участі рятувальників. Що стосується людей, з якими не можна зв'язатися, то їх 35. Процес триває, ще раз перевіряється, уточнюється. Що стосується напряму інфраструктури, то техніку мобілізовано, два екскаватори вже перевезено і процес триває на річці. Також ведуться підготовчі роботи двома знесеними мостами", - сказав Карселадзе.

Також вертольотом витягнули тіло молодої жінки з річки Чанчахі. Припускається, що можливо, дівчина є сьомою жертвою зсуву, але деталей немає.

Зсув обійшов 3 серпня. У регіоні пошкоджено лінії електропередач, зруйновано дороги та мости, зв'язок працює з перебоями.

Кілька людей минулої ночі було виявлено рятувальниками у лісі – вони самі змогли втекти у безпечному місці. Із зони лиха вивезено 210 людей.

На фото: наслідки зсуву ґрунту поблизу курорту в Грузії

Фото: Твіттер/Giorgi Gabriadze

Геолог Національного агентства з навколишнього середовища Мераб Гапріндашвілі заявив, що крім землетрусу 1991 року такого природного явища ніколи не відбувалося в Західній Грузії.

"3 серпня цього року в другій половині дня на території курорту муніципалітету Шові одночасно відбулися геологічні та гідрометеорологічні явища. Зокрема, у верхів'ях річки знаходяться 2 льодовики, що інтенсивно тануть. Це збіглося з рясними опадами. Береги були розмиті, посилилися зсувні процеси так берегового типу. У Західній Грузії ніколи не було природного явища такого масштабу, крім землетрусу 1991 року в Рача-Імеретинській зоні. Стихія повністю пов'язана з природними факторами. На цьому етапі немає небезпеки рецидиву", - сказав Гапріндашвілі.

На фото: наслідки зсуву ґрунту поблизу курорту в Грузії

Фото: Твіттер/Giorgi Gabriadze

Населення закликають інформувати про зниклих безвісти за номером: 598 913 089.
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