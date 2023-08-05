Про це повідомляє МЗС України, пише Суспільне.

"Українське посольство в Грузії встановило зв’язок із рідними загиблої та взаємодіє із грузинською владою задля підготовки репатріації тіла. Паралельно перевіряємо, чи не було інших українців в селищі Шові", - йдеться у повідомленні МЗС.

Раніше інформаційний портал Новини-Грузія повідомляє, що кількість загбилх у Грузії збільшилась.

Станом на ранок, опізнані тільки 6 тіл загиблих, інші через значні пошкодження ідентифікуватимуть за допомогою ДНК.

Зазначається, що наразі розшукують ще двадцятьох людей, серед них - сім'ї з дітьми. Рятувальники планують дістатися до котеджів та дач, які завалило землею до даху.

Із зони лиха вертольотами евакуювали понад 200 осіб, зокрема учнів шкільного табору та постояльців місцевого готелю.

У Грузії вже скасовано переважну кількість розважальних заходів, попри те, що офіційним днем жалоби оголосили 7 серпня.