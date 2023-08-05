У Грузії кількість загиблих через зсув зросла щонайменше до 12. Серед них є українка
Кількість загиблих внаслідок зсуву ґрунту біля курортного селища Шові у Грузії зросла до дванадцяти. Також серед них є українка, її дитину шукають
Про це повідомляє МЗС України, пише Суспільне.
"Українське посольство в Грузії встановило зв’язок із рідними загиблої та взаємодіє із грузинською владою задля підготовки репатріації тіла. Паралельно перевіряємо, чи не було інших українців в селищі Шові", - йдеться у повідомленні МЗС.
Раніше інформаційний портал Новини-Грузія повідомляє, що кількість загбилх у Грузії збільшилась.
Станом на ранок, опізнані тільки 6 тіл загиблих, інші через значні пошкодження ідентифікуватимуть за допомогою ДНК.
Зазначається, що наразі розшукують ще двадцятьох людей, серед них - сім'ї з дітьми. Рятувальники планують дістатися до котеджів та дач, які завалило землею до даху.
Із зони лиха вертольотами евакуювали понад 200 осіб, зокрема учнів шкільного табору та постояльців місцевого готелю.
У Грузії вже скасовано переважну кількість розважальних заходів, попри те, що офіційним днем жалоби оголосили 7 серпня.
- 3 серпня у Грузії в гірському районі Рача стався зсув біля курортного селища Шові. У регіоні пошкоджено лінії електропередач, зруйновано дороги та мости, зв'язок працює з перебоями. Із зони лиха вивезено 210 людей.
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