Коли сучасна Росія збочила на шлях авторитаризму?

У пошуках відповідальних за цю війну дихотомія "Путін — росіяни" невірна. Так, Путін облишив гратися в "гібридність" і перейшов до "класики" – це стосується і війни, і режиму загалом. Однак приписувати самому лише Путінові побудову в сучасній Росії авторитаризму – помилка. Бо хай за штурвалом останні двадцять років стоїть він, сам цей штурвал змайстрували інші люди та значно давніше.

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Машина втратила керування і мчить у прірву. Поразка Росії вже відбулася, питання лише в тому, коли це усвідомлять у Кремлі та на останній російській кухні

Все це лише наслідки тих двох поворотів, які Росія здійснила "не туди". Якби Єльцин програв парламенту 1993-го, якби призначив наступником не Путіна або на того не пролився нафтовий дощ – усе могло бути по-іншому. Та інерція мислення більшості росіян, включаючи еліти, структура економіки та безліч інших речей, сукупно називаних "історичною колією", далися взнаки. На першому повороті (1993-1994) Росія пішла від демократії до авторитаризму, на другому (2000-2003) – вибрала архаїчний деспотизм замість модернізаційного.

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Але часу на третій поворот уже не буде. Машина втратила керування і мчить у прірву. Поразка Росії вже відбулася, питання лише в тому, коли це усвідомлять у Кремлі та на останній російській кухні.

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Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань

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