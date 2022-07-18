Швейцарія відхилила запит НАТО на лікування поранених українських військових

Про це інформує "Європейська Правда" з посиланням на Tages Anzeiger.

Зазначається, що ще у травні Швейцарія отримала відповідний запит від Євроатлантичного координаційного центру реагування на стихійні лиха, який працює у структурі НАТО, і координує медичні евакуації з України на міжнародному рівні. Декілька країн уже прийняли поранених українських воїнів. До прикладу, Норвегія.

Як стало відомо, рішення не підтримали на рівні міністерства закордонних справ (FDFA), очільник якого є президент країни Ігнаціо Кассіс. При цьому цивільні та військові органи охорони здоров'я на федеральному рівні відреагували доброзичливо на запит НАТО.

МЗС Швейцарії вивчало наслідки цього питання впродовж 3 тижні відповідно до міжнародного права. А у середині червня міністерство написало у заяві іншим структурам, що відхиляє запит з юридичних та практичних причин.

Ключовим аргументом, висунутим швейцарським МЗС, є нейтральність. Міністерство посилається на Женевські конвенції 1949 року, які містять спеціальне положення для нейтральних держав, яке, за словами МЗС Швейцарії, застосовується і у цьому випадку.

Стаття 37 Першої Женевської конвенції регулює випадок, коли нейтральна третя країна опікується пораненими солдатами держав, що перебувають у війні.

Таким чином, нейтральна країна має забезпечити, аби солдати "більше не могли брати участь у бойових діях" після одужання згідно з угодою, яку адмініструє Швейцарія як держава-депозитарій.

Щоб запобігти поверненню на війну, Швейцарії, ймовірно, навіть довелося б інтернувати українських солдатів. Відступити від цього правила можна було б лише тоді, якби РФ дозволила українським солдатам повернутись. На думку МЗС Швейцарії, це малоймовірно.

Крім того, Швейцарія посилається і на Гаазьку угоду 1907 року, у якій також йдеться про те, що поранені повинні охоронятися нейтральною державою таким чином, щоб вони "не могли знову брати участі у бойових діях".

При цьому міністерство заявляє, що замість того, аби привозити поранених до Швейцарії, країна хоче допомагати їм на місці. МЗС Швейцарії прийняло рішення щодо направлення гуманітарної допомоги федерального уряду на цивільні лікарні в Україні.

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