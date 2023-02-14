Про це в ефірі Еспресо заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"За інформацією підрозділів розвідок, навпроти нашого кордону на території РФ немає скупчення сил, яке може здійснити повторне вторгнення на територію України. Така ж ситуація і по білоруській ділянці. На території Білорусі достатніх сил, щоб здійснити вторгнення на територію України також немає. Не можна не оцінювати ворога, бо у будь-який момент навіть попри незначні сили, він може робити дії для відволікання Сил оборони на інші напрямки, намагаючись вдарити, які він обрав для себе", - сказав він.