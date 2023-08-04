Силам оборони вдалося зайняти більшість панівних висот на сході, - командир роти ударних БПЛА
Командир роти ударних БПЛА 92-ої окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко зазначив, що ЗСУ вдається тримати ініціативу на своєму боці та вибивати противника, який має значно більше ресурсів
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Просування ЗСУ триває, вигризаємо кожен метр. Противник намагається застосовувати комбіновану живу силу, підтягуючи нові резерви й артилерію. Скупчення ворога достатньо високе в районі виконання завдань Сил оборони. Силам оборони вдається впроваджувати ефективну контрбатарейну боротьбу, змушуючи ворожі гармати мовчати й весь час переміщуватися під нашим вогневим впливом", - підкреслив Федоренко.
За словами командира роти ударних БПЛА, застосовуючи ударні БПЛА Сили оборони вибивають броньовану техніку й артилерійські засоби противника.
"Іноді нам вдається вражати протиповітряні засоби противника. Наші сапери роблять неймовірну роботу, тому що ворог замінував буквально все. Кожен прохід до ворожих позицій має бути розміновано, щоб особовий склад зміг зайти й вибити ворога. ЗСУ вдається тримати ініціативу на своєму боці та вибивати противника, який має значно більше ресурсів. Силам оборони вдалося зайняти більшість панівних висот та необхідні плацдарми для продовження штурмових дій. Робота триває цілодобово", - наголосив Федоренко.
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