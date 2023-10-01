Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Сили оборони відбили атаки росіян на 4 напрямках, - Генштаб

Сили оборони відбили атаки росіян на 4 напрямках, - Генштаб

1 жовтня, 2023 неділя
20:05
Війна з Росією Український ракетний комплекс "Вільха-М"

Протягом доби українські захисники відбили ворожі атаки на Авдіївському, Мар'їнському, Лиманському та Запорізькому напрямках. На фронті відбулось 30 бойових зіткнень

Про це 1 жовтня повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи зс білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог наносив авіаційні удари в районах населених пунктів Гатище та Землянки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 35 населених пунктів, серед них: Сеньківка Чернігівської області; Степне, Володимирівка, Хотінь, Степок, Покровка, Рясне Сумської області, а також Одрадне, Дворічасньке, Красне Перше Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали райони більш ніж 10 населених пунктів, зокрема Новомлинськ, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Нове, Терни, Спірне, Виїмка, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них: Невське, Білогорівка Луганської області та Григорівка, Верхньокам’янське, Виїмка, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема: Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та Веселого Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них: Новоселівка, Степове, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 8 атак в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема: Красногрівка, Мар'їнка, Побєда, Парасковіївка, Антонівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Золота Нива та Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких: Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Новодонецьке, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі Новодарівки Запорізької області. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема: Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка, Новопавлівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислава, Козоцького, Ольгівки та Високого Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Станіслав Херсонської області, місто Херсон та Солончаки Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Армія РФ завдала 8 ракетних та 72 авіаційних ударів по території України

Росія завдала чергового удару по Україні, застосувавши близько 30 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 з південного, південно-східного та північного напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ворожих "шахедів".

Крім цього, ворог завдав 8 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони уразили ЗРК та пункт управління ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено зенітно-ракетний комплекс, пункт управління, склад боєприпасів та 16 артилерійських засобів противника.

  • За добу суботи, 30 вересня, на фронті відбулося 38 бойових зіткнень між російською та українською арміями. Росіяни даремно намагаються відновити втрачені позиції, а ЗСУ ліквідували ще 440 їхніх військових.
Україна
Росія
ППО
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
безпілотник
Мар’їнка
Авдіївка
Харківщина
Військові новини
Шахтарськ
ракетний удар
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Куп'янськ
Читайте також:
OTP Bank
30 вересня, 2023 субота
В Угорщині відреагували на рішення України щодо OTP Bank
30 вересня, 2023 субота
Настільки позитивний ефект, що США побоюються ескалації: ізраїльський воєнний експерт про ATACMS
обстріл, ППО
1 жовтня, 2023 неділя
Повітряні сили вночі знищили 16 із 30 ворожих "шахедів"
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.37
    Купівля 37.37
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 39.81
    Продаж 40.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
1 жовтня
21:21
Жозеп Боррель
Боррель: військова допомога Україні від Європейського Союзу сягнула €25 млрд
21:13
Армія, Велика Британія
Велика Британія виділила близько $5 млрд на будівництво ударних підводних човнів
20:59
Ексклюзив
Чорне море, Крим
Це війна за домінування і панування в Північно-Західній акваторії Чорного моря, - директор Центру військово-правових досліджень Мусієнко
20:42
Освіта в Україні
У Харкові планують побудувати першу в Україні підземну школу, - мер
20:29
Херсонщина
Окупанти обстріляли Берислав та 2 селища Херсонщини: один загиблий і постраждалий
20:22
Російські хакери
Російські хакери здійснили атаку на офіційний сайт королівської родини Великої Британії
20:20
Нацбанк ввів у обіг пам’ятну монету, присвячену українському борщу
20:00
Оновлено
"Рух" vs "Кривбас". 1 жовтня 2023 року
"Кривбас" програв "Руху". Результати матчів і розклад трансляцій 9-го туру УПЛ
19:53
У Нагірному Карабасі сталася перестрілка між вірменськими та азербайджанськими силовиками
Місія ООН вперше за 30 років прибула до Нагірного Карабаху
19:33
OPINION
на фото: Олена Білозерська
Вони були найкрасивішою парою, яку я зустрічала на фронті
19:31
Ексклюзив
Прапор США
Проєкт держбюджету США на 45 днів без допомоги Україні: експерт Войтко пояснив ситуацію в американському уряді
19:13
санкції проти РФ
Microsoft більше не продовжує ліцензії на свій софт для російських компаній
19:05
Інтерв’ю
Джозеф Байден і ВолодимирЗеленський
Україна формує мету цієї війни для Заходу, - дипломат Роман Безсмертний
19:04
Кевін Маккарті
Cпікер палати представників США Маккарті може втратити посаду, - Reuters
18:20
Огляд
Пожежа в районі аеродрому у Підмосков'ї
Дронові удари в Курську, атака на аеропорт в Сочі та інша "бавовна": де в окупантів вибухало цього тижня
18:19
Оновлено
В іспанській Мурсії сталася пожежа у нічному клубі: кількість загиблих зросла до 13
17:59
тюрма
У Ялті вбили подружню пару з Дніпропетровщини, яка наполягала що Крим це Україна, - росЗМІ
17:47
Оновлено
Дональд Туск, Марш мільйона сердець
У Варшаві опозиційна "Громадянська платформа" Дональда Туска провела Марш мільйона сердець
17:33
Інтерв’ю
ЗСУ, міномет, міна
Україна повинна бути готовою до тривалої війни, бо інакше навіть західна зброя не допоможе, - ізраїльський експерт Гендельман
17:14
мурали
Росіяни знищили останній український мурал у Маріуполі
17:00
Петер Пеллегріні, Словаччина
Нова коаліція у Словаччині: соціал-демократична партія "Глас" може відмовитися від союзу з проросійською "Смер"
16:57
На Київщині запрацював єдиний номер виклику екстрених служб 112
16:47
Оновлено
Зеленський і Шаппс
Міністр оборони Британії Шаппс не проти надіслати ВМС до Чорного моря, але прем'єр Сунак заперечує
16:45
Зеленський у Київській фортеці вручив Героям України "Золоті Зірки". Частину нагород отримали близькі полеглих воїнів
16:44
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 1 жовтня: в яку ціну євро та долар
16:11
Ексклюзив
Польща
Польща на межі виходу з ЄС, - журналіст Чех
15:47
санкції проти Росії
У російському Владивостоці через санкції ЄС припинили працювати паркомати
15:16
судно RESILIENT AFRICA
Три балкера вийшли з портів "Чорноморськ" та "Південний", а ще 5 - прямують на завантаження
15:09
Оновлено
безпілотник, дрон
У РФ заявили про обстріл Шебекіно і атаку українських БПЛА по Смоленську та стоянці вертольотів у Сочі: нібито є постраждалі
15:07
Apple виявила проблему, через яку перегріваються нові iPhone 15
14:59
Вадим Гутцайт
У війні РФ проти України загинув 361 український спортсмен, - Гутцайт
14:54
Гольфстрім
Гольфстрім сповільнюється через зміни клімату: на що це вплине
14:49
Боррель прибув до Києва та вшанував полеглих захисників України
Боррель прибув до Києва та вшанував полеглих захисників України
14:29
Оновлено
обстріл, ППО
Аксьонов заявив про ймовірне збиття ракети над Джанкоєм у Криму
14:20
Наслідки російського артобстрілу Вовчанська, 1 жовтня 2023 року
Окупанти вдарили по середмістю Вовчанська: загинув цивільний
14:19
Оновлено
Авіаудар по Констянтинівці
Унаслідок ворожих обстрілів Донеччини поранено щонайменше 7 людей, серед них двоє дітей
13:43
Обстріл Лиману на Донеччині 1 жовтня
У Лимані на Донеччині російські дрони зранку влучили у будинок: є загиблі та поранені
13:34
Авто, що може літати
У Туреччині на фестивалі TEKNOFEST представили автомобіль, що літає
13:32
МВФ
Делегація МВФ прибула в Україну: розпочинаються зустрічі з представниками влади та ключовими партнерами
13:05
На Сумщині росіяни вдарили по прикордонному місту Дружба: поранено жінку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV