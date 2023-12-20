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Сили оборони відбили за добу 31 атаку росіян на Авдіївському напрямку, - Генштаб

20 грудня, 2023 середа
21:49
Війна з Росією Авдіївка

Протягом доби на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 31 атаку росіян на Авдіївському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 20 грудня.

Ворог завдав 5 ракетних та 31 авіаційний удари, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Карповичі Чернігівської області; Хотінь, Костянтинівка, Волфине Сумської області; Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 12 атаки противника поблизу Білогорівки Луганської області; східніше Тернів та Спірного Донецької області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 13 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 18 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів окупантів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 9 безрезультатних атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.
  • На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області, де противник намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Кам'янське Запорізької  області.
  • На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали  обласний центр Херсонської області та Дніпровське, Очаків Миколаївської області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Кринок Херсонської області.
    "Ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи з лівобережжя Дніпра. Здійснив 29 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику", - пише Генштаб.

Удари по росіянах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по зенітно-ракетному комплексу противника. Протиповітряною обороною знищено керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 артилерійських засобів РФ.

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