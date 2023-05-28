Сили оборони за добу знищили 400 російських військових, 3 танки та 11 артсистем, - Генштаб ЗСУ
Сили оборони з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ліквідували 206 600 російських військових
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно склали:
- Особового складу 206 600 (+400 за добу) осіб ліквідовано
- Танків ‒ 3797 (+3) одиниць
- Бойових броньованих машин ‒ 7456 (+7)
- Артилерійських систем – 3425 (+11)
- РСЗВ – 574 (+0)
- Засоби ППО ‒ 329 (+0)
- Літаків – 313 (+0)
- Гелікоптерів – 298 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2993 (+3)
- Крилаті ракети ‒ 1056 (+0)
- Кораблі /катери ‒ 18 (+0)
- Автомобільної техніки та автоцистерн – 6192 (+9)
- Спеціальна техніка ‒ 451 (+2)
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
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