Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом останньої доби українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Сили оборони знищили 1 ударний гелікоптер Мі-24 та 1 БПЛА "Ланцет".

Росія веде наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках

Протягом останньої доби росіяни завдали 18 авіаударів. З них 4 - баражуючими боєприпасами типу “Ланцет”. Здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ракетних ударів залишається значною по всій території України.

"На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено", - пишуть у Генштабі.

Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка, Єліне і Леонівка Чернігівської області; Іскриківщина, Волфине, Запсілля і Миропілля Сумської області, а також піддав вогневому впливу 18 районів населених пунктів на Харківщині . Серед них - Леміщине, Олександрівка, Стариця, Вовчанськ та Бологівка.

Іскриківщина, Волфине, Запсілля і Миропілля а також піддав вогневому впливу 18 районів населених пунктів на . Серед них - Леміщине, Олександрівка, Стариця, Вовчанськ та Бологівка. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів декілька безуспішних наступальних дій. Зокрема, в районах Серебрянського лісництва та населених пунктів Верхньокам’янське і Роздолівка Донецької області . Здійснив артилерійські обстріли по 14 районах населених пунктів. Сеоед яких - Гряниківка, Куп’янськ, Берестове Харківської області та Діброва і Білогорівка на Луганщині .

та противник провів декілька безуспішних наступальних дій. Зокрема, в районах Серебрянського лісництва та населених пунктів Верхньокам’янське і Роздолівка . Здійснив артилерійські обстріли по 14 районах населених пунктів. Сеоед яких - Гряниківка, Куп’янськ, Берестове та Діброва і Білогорівка на . На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних наступів поблизу населених пунктів Дубово-Василівка, Берхівка та Залізнянське. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали 15 населених пунктів, зокрема, Спірне, Веселе, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Озарянівка Донецької області.

противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних наступів поблизу населених пунктів Дубово-Василівка, Берхівка та Залізнянське. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали 15 населених пунктів, зокрема, Спірне, Веселе, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Озарянівка На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступ в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Мар’їнка – успіху не мав. Артилерійські обстріли зафіксовано поряд 16 населених пунктів. Зокрема це - Авдіївка, Водяне, Золота Нива, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка.

та противник вів наступ в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Мар’їнка – успіху не мав. Артилерійські обстріли зафіксовано поряд 16 населених пунктів. Зокрема це - Авдіївка, Водяне, Золота Нива, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них - Времівка, Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Оріхів і Білогір’я.

вогневого ураження зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них - Времівка, Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Оріхів і Білогір’я. На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждало 27 населених пунктів, що знаходяться на правому березі річки Дніпро, включаючи Дудчани, Берислав, Веселе, Тягинку, Антонівку та Херсон.

Окупанти запровадили цілодобову комендантську годину на Херсонщині

"В Чаплинці Херсонської області окупанти введи цілодобову комендантську годину з 23 по 25 лютого поточного року. Причиною може бути перекидання військової техніки з тимчасово окупованої частини Автономної республіки Крим для укріплення лінії оборони", - пишуть в ЗСУ.

У Новій Каховці росіяни обшукують помешкання місцевих. Зокрема, звіряють реєстрацію та документи права власності на житло. У разі їх відсутності, мешканців протягом тижня виселяють, а туди розквартировують військовослужбовців російських окупаційних військ.