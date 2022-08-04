Сили спецоперацій Білорусі проводять перевірку боєготовності

Про це у фейсбук передає Генштаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

"В частинах сил спеціальних операцій збройних сил Республіки Білорусь відзначено проведення перевірки бойової готовності", - йдеться в повідомленні.

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