Сили української ППО вже знищили 14 "кинджалів"
Від початку повномасштабного вторгнення Росії українська протиповітряна оборона загалом збила 14 аеробалістичних ракет "Кинджал" та більше ніж 20 інших балістичних ракет, якими РФ обстрілює територію України
Про це Українському радіо розповів речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Він зазначив, що під час атаки 11 серпня 2023 року по Україні росіяни використали аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". Одну з них вдалося збити в Київській області.
"Ці ракети можуть збивати засоби протиповітряної оборони, здатні працювати проти балістичних ракет. Таких засобів в Україні небагато, але все ж таки результат є. Уже не один "кинджал" знищено протиповітряною обороною України. 16 травня - 6 ракет, 16 червня - теж 6, і зараз маємо ще одну", - наголосив Ігнат.
Також 4 травня у небі над Києвом ЗСУ вперше успішно перехопили російську гіперзвукову ракету Х-47. Тож від початку повномасштабного вторгнення РФ протиповітряною обороною України було збито вже 14 "Кинджалів".
Крім цього, українські сили ППО знищили ще понад 20 балістичних ракет РФ, зокрема "Іскандери" та С-400.
"Враховуючи, що "Кинджал" рухається у небі на величезній швидкості, понад 7 тисяч кілометрів на годину, то часу на його ліквідацію небагато", - пояснив речник ПС ЗСУ.
Він також відзначив, що об'єкти інфраструктури та військові об'єкти завжди перебувають під прицілом ворога, і вчорашня атака - підтвердження тому, що противник володіє певною інформацією і використовує її.
Водночас речник командування Повітряних Сил ЗСУ запевнив, що "українське військове керівництво теж розуміє це, і вживаються всі необхідні заходи, щоб зберегти техніку та особовий склад і щоб якомога менше постраждало цивільне населення".
- У п'ятницю, 11 серпня, під час повітряної тривоги росіяни атакували Україну ракетами. Вибухи лунали, зокрема, на Хмельниччині - там працювала ППО.
- Крім того, на Франківщині росіяни поцілили у приватний будинок, де проживала сім’я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик.
- Речник Повітряних сил згодом розповів, що чотири ракети "Кинджал" були спрямовані на Івано-Франківщину, аби завдати удару по військовому аеродрому та молодих пілотах, які незабаром поїдуть на навчання.
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