Про це Українському радіо розповів речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що під час атаки 11 серпня 2023 року по Україні росіяни використали аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал". Одну з них вдалося збити в Київській області.

"Ці ракети можуть збивати засоби протиповітряної оборони, здатні працювати проти балістичних ракет. Таких засобів в Україні небагато, але все ж таки результат є. Уже не один "кинджал" знищено протиповітряною обороною України. 16 травня - 6 ракет, 16 червня - теж 6, і зараз маємо ще одну", - наголосив Ігнат.

Також 4 травня у небі над Києвом ЗСУ вперше успішно перехопили російську гіперзвукову ракету Х-47. Тож від початку повномасштабного вторгнення РФ протиповітряною обороною України було збито вже 14 "Кинджалів".

Крім цього, українські сили ППО знищили ще понад 20 балістичних ракет РФ, зокрема "Іскандери" та С-400.

"Враховуючи, що "Кинджал" рухається у небі на величезній швидкості, понад 7 тисяч кілометрів на годину, то часу на його ліквідацію небагато", - пояснив речник ПС ЗСУ.

Він також відзначив, що об'єкти інфраструктури та військові об'єкти завжди перебувають під прицілом ворога, і вчорашня атака - підтвердження тому, що противник володіє певною інформацією і використовує її.

Водночас речник командування Повітряних Сил ЗСУ запевнив, що "українське військове керівництво теж розуміє це, і вживаються всі необхідні заходи, щоб зберегти техніку та особовий склад і щоб якомога менше постраждало цивільне населення".