"Симетрична відповідь": Росія висилає 40 німецьких дипломатів
Послу Німеччини в Росії вручили ноту про висилку 40 німецьких дипломатів
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ РФ.
Згідно із заявою, це "симетрична відповідь у зв’язку із відверто недружнім рішенням уряду ФРН".
4 квітня Німеччина оголосила про висилку 40 російських дипломатів.
У повідомленні сказано, що російська сторона вважає неприйнятною заяву голови МЗС Німеччини Анналени Бербок, "у якій цей крок влади ФРН мотивується абсолютно хибним твердженням про те, що робота згаданих співробітників була націлена на підрив свободи Німеччини та єдності німецького суспільства, а також інсинуаціями щодо того, що відбувається в Україні".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.97
Купівля 30.97Продаж 32.01
-
EUR
Купівля 33.26Продаж 34.59
- Актуальне
- Важливе