"Симетрична відповідь": Росія висилає 40 німецьких дипломатів

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ РФ.



Згідно із заявою, це "симетрична відповідь у зв’язку із відверто недружнім рішенням уряду ФРН".



4 квітня Німеччина оголосила про висилку 40 російських дипломатів.



У повідомленні сказано, що російська сторона вважає неприйнятною заяву голови МЗС Німеччини Анналени Бербок, "у якій цей крок влади ФРН мотивується абсолютно хибним твердженням про те, що робота згаданих співробітників була націлена на підрив свободи Німеччини та єдності німецького суспільства, а також інсинуаціями щодо того, що відбувається в Україні".

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