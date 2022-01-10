Симптоми інфікування штамом коронавірусу "Омікрон" з'являються через три дні, - дослідження

Про це повідомляє TRT Haber.



"Інкубаційний період штаму "Омікрон" - коротший. Він становить 5 днів у оригінального штаму "Ухань", у штаму "Дельта" - 4 дні, в "Омікрону" - 3 дні", - заявив декан медичного факультету Університету Газі, член наукової ради при МОЗ Туреччини професор Мустафа Неджмі Ільхан.



Він додав, що кількість випадків інфікування коронавірусом зросла, але при цьому кількість смертельних випадків зменшилася. Громадянам віком від 65 років необхідно бути особливо обережними.



За словами науковця, у порівнянні з 2021 цьогоріч зросла кількість випадків інфікування грипом. Його плутають із коронавірусом через схожі симптоми, тому для встановлення вірусу та призначення лікування при появі симптомів варто робити ПЛР-тест та щепитися для захисту.

Нагадаємо, 2 січня головний санітарний лікар Ігор Кузін не виключив, що в Україні доведеться посилювати карантин через новий штам коронавірусу "Омікрон".