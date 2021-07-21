Синоптик Наталка Діденко попередила про атмосферний фронт: принесе дощі та сильний вітер

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

Зливи з грозами у четвер пройдуть на Сході України, південному сході та в західних областях.

Найближчої ночі атмосферний фронт ще огорне дощами та грозами південну частину України і закидатиме нестійку погоду до Центру.

Але вдень Одещина, Миколаївщина, більшість центральних областей від дощових хмар звільняться.

У північних областях дощів завтра не очікується.





І нарешті спека відчепиться навіть від Сходу та Півдня.

Температура повітря 22 липня в Україні - в межах +23°C...+28°C.

Свіжості повітрю додаватиме завтра сильний вітер північних напрямків.

У Києві у четвер буде суха сонячна вітряна погода.

Температура повітря передбачається +22°C...+24°C.

Пані Діденко зазначила, що з найближчої перспективи - в Україні дощів буде мало, хіба навколо Карпат, сильна спека малоймовірна, +23°C...+28°C, у неділю на Півдні та південному сході підскочить до +30°C.





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