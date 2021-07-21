Синоптик Наталка Діденко попередила про атмосферний фронт: принесе дощі та сильний вітер
В Україні 22 липня очікуються грозові дощі, сильний вітер та зниження температури повітря
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
Зливи з грозами у четвер пройдуть на Сході України, південному сході та в західних областях.
Найближчої ночі атмосферний фронт ще огорне дощами та грозами південну частину України і закидатиме нестійку погоду до Центру.
Але вдень Одещина, Миколаївщина, більшість центральних областей від дощових хмар звільняться.
У північних областях дощів завтра не очікується.
І нарешті спека відчепиться навіть від Сходу та Півдня.
Температура повітря 22 липня в Україні - в межах +23°C...+28°C.
Свіжості повітрю додаватиме завтра сильний вітер північних напрямків.
У Києві у четвер буде суха сонячна вітряна погода.
Температура повітря передбачається +22°C...+24°C.
Пані Діденко зазначила, що з найближчої перспективи - в Україні дощів буде мало, хіба навколо Карпат, сильна спека малоймовірна, +23°C...+28°C, у неділю на Півдні та південному сході підскочить до +30°C.
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