Синоптик Наталка Діденко попередила про дощі, грози та спеку в Україні 1 серпня
Українцям 1 серпня слід чекати на короткочасні дощі з грозами та спекотну погоду до +34°C
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в телеграмі.
У ніч на 1 серпня короткочасні дощі йтимуть на Заході України, крім Львівщини, і подекуди - на Півдні й у центрі. На Півночі, Сході, Черкащині та Полтавщині погода буде суха. Уранці й удень 1 серпня короткочасні дощі, місцями з грозами, накриють центральні області, південну частину країни, Чернівецьку й Івано-Франківську області. На Півночі, північному сході та значній частині Заходу України опадів не буде. Увечері 1 серпня в західних областях будуть прояснення та суха погода, а на решті території України переважатимуть дощі та грози.
Температура повітря у країні коливатиметься в межах +26...+32 °C, на Півдні та південному сході сягне до +34 °C. На Житомирщині й Вінниччині вона становитиме +22...+26 °C. У західних областях слід чекати на +18...+22 °C, а в Карпатах подекуди +12...+17 °C.
У Києві 1 серпня буде спекотно, до +30 °C. Упродовж більшої частини доби погода будесухою, а ввечері йтимуть короткочасні дощі з грозами.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.6
Купівля 39.6Продаж 40.89
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе