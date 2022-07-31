Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в телеграмі.

У ніч на 1 серпня короткочасні дощі йтимуть на Заході України, крім Львівщини, і подекуди - на Півдні й у центрі. На Півночі, Сході, Черкащині та Полтавщині погода буде суха. Уранці й удень 1 серпня короткочасні дощі, місцями з грозами, накриють центральні області, південну частину країни, Чернівецьку й Івано-Франківську області. На Півночі, північному сході та значній частині Заходу України опадів не буде. Увечері 1 серпня в західних областях будуть прояснення та суха погода, а на решті території України переважатимуть дощі та грози.

Температура повітря у країні коливатиметься в межах +26...+32 °C, на Півдні та південному сході сягне до +34 °C. На Житомирщині й Вінниччині вона становитиме +22...+26 °C. У західних областях слід чекати на +18...+22 °C, а в Карпатах подекуди +12...+17 °C.

У Києві 1 серпня буде спекотно, до +30 °C. Упродовж більшої частини доби погода будесухою, а ввечері йтимуть короткочасні дощі з грозами.

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