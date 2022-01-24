Синоптик Наталка Діденко попередила про мороз до -17°C, сніг і ожеледицю
25 січня в Україну прийдуть морози, ожеледиця та сніг
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
На Заході України в ніч на 24 січня буде -12...-17°C, а вдень 0..-5°C.
У більшості областей нічна температура повтря становитиме -7...-13°C, а вдень 25 січня підніметься до -3...-8°C. На Півдні країни слід очікувати 0...-5°C.
Уночі на 25 січня сніг випаде переважно в південній і східній частинах країни. Удень сніжна та хмарна погода накриє західні регіони. Вітер буде переважно західний, помірний, іноді слабкий.
У Києві нічна температура колватиметься в межах -10...-12°C, а денна становитиме -6...-8°C. Синоптик попереджає про ожеледицю та ймовірний сніг увечері 25 січня.
У четвер, 26 січня, Україну накриють потепління та відлига. На Сході України температура повітря підвищиться 29-30 січня.
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