Синоптик Наталка Діденко попередила про морози, ожеледицю та сніг 22-23 січня

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.



За добу 21 січня максимальна температура повітря становитиме -1...-2°C, а 22 січня -4...-5°C.



Протягом 22-23 січня сніг випаде в західних, північних областях України. У східних і більшості центральних регіонів сніжитиме лише місцями, переважно буде прояснення. На Півдні вихідними переважатиме суха погода, лише в Криму ймовірні опади.









Температура повітря 22 січня становитиме -1...-4°C, а 23 січня знизиться до -3...-8°C (у південній частині країни буде тепліше). Упродовж тижня мороз посилюватиметься.



До Києва найближчим часом прийдуть морози. 22 та 23 січня випадатиме сніг.



Також синоптик попереджає про ожеледицю.

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