Синоптик Наталка Діденко попередила про сильний вітер, дощ і мокрий сніг 19-20 лютого

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.



У суботу, 19 лютого, буде південного-західний і західний вітер, чиї пориви ставатимуть сильними та сягатимуть 15-20 м/с. Упродовж 20 лютого він послабшає.



У західних, північних областях і місцями в Центрі 19 лютого йтиме дощ, іноді - з мокрим снігом. Увечері він може досягти Харківщини. У неділю, 20 лютого, опади ймовірніші на Заході, а на більшості території країни погода буде сухою. Однак увечері дощ ітиме й у південній частині України.



Температура повітря вдень 19-20 лютого становитиме +4...+9°C, уночі слід чекати морозу, а вранці - ожеледиці.



У Києві 19 лютого синоптик обцяє дощ, можливо з мокрим снігом, а також вітер. Температура повітря в ніч на 19 лютого становитиме до -2°C, а вдень підніметься до +5...+7°C. Уранці 19 лютого утримуватиметься ожеледиця.



Упродовж 20 лютого в Києві буде суха погода. Уночі температура повітря становитиме 0...+2°C, а вдень близько +6°C.

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