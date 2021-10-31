Синоптик Наталка Діденко попередила про температурні "гойдалки" на початку листопада
У перші дні листопада в Україні тепла та суха погода змінюватиметься прохолодною та дощовою
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.
За її словами, в Україні зараз майже повсюди панує сонячна погода.
"Антициклон навіть туман прогнав. Завтра, 1 листопада, якщо тумани не наберуться нової сили і не закриють нам новий зимовий час сірою пеленою, антициклон ще, ого-го, покаже свою старечу силу - у понеділок у більшості областей України опади малоймовірні. Хіба що на Одещині волога хмарність із півдня закине трохи дощів", - написала Наталка Діденко.
Вона додала, що вітер буде південно-східним, в західних областях поривчастим. Температура повітря поки що залишається комфортною, у перший день листопада очікується +10+15 градусів.
2 листопада похолоднішає у північних областях, а в багатьох областях України з'являться дощі.
У Києві понеділок обіцяє бути сухим та теплим, до +12 градусів. У вівторок у столиці стовпчики термометрів стрибнуть вниз - до +7, +8 градусів, можливий дощ. Але в середу знову потепліє.
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