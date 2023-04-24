Синоптик Наталка Діденко пояснила причини полярного сяйва в Україні та розповіла про погоду на 25 квітня
В Україні 25 квітня прогнозують теплу погоду, проте дощі будуть у західних і східних областях, на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та на Запоріжжі
Про це інформує Наталка Діденко.
Учора, 23 квітня, українці спостерігали полярне сяйво у рожевих і зелених кольорах.
Причиною виникнення бувають магнітні бурі, які виникають через потужні викиди з Сонця.
А на Землі 23 квітня якраз відбувся сильний геомагнітний шторм, який і спричинив полярне сяйво у нетипових локаціях.
Також полярне сяйво помітили в Словаччині, Великій Британії й Австралії.
Прогноз погоди в Україні
Сьогодні й завтра ще спостерігатиметься підвищена геомагнітна активність, проте потроху вона йде на спад.
25 квітня в Україні переважатиме тепла погода з температурою повітря протягом дня +14...+19 °C.
Трохи свіжіше буде на Луганщині та на крайньому заході України, +10...+14 °C.
Дощі пройдуть у західних областях, у східній частині, на Сумщині, Полтавщині, у Дніпрі з районами та на Запоріжжі.
На решті території - без опадів.
Завтра в західних областях може посилюватися південний вітер до 15-18 метрів за секунду.
У Києві у вівторок триватиме суха тепла комфортна погода. Максимальна температура повітря досягатиме +19 °C.
У середу-четвер в Україну зайде інше повітря, похолодає. Проте в східній частині втримається висока температура повітря.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.7
Купівля 37.7Продаж 38.3
-
EUR
Купівля 41.05Продаж 41.91
- Актуальне
- Важливе