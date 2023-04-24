Про це інформує Наталка Діденко.

Учора, 23 квітня, українці спостерігали полярне сяйво у рожевих і зелених кольорах.

Причиною виникнення бувають магнітні бурі, які виникають через потужні викиди з Сонця.

А на Землі 23 квітня якраз відбувся сильний геомагнітний шторм, який і спричинив полярне сяйво у нетипових локаціях.

Також полярне сяйво помітили в Словаччині, Великій Британії й Австралії.

Прогноз погоди в Україні

Сьогодні й завтра ще спостерігатиметься підвищена геомагнітна активність, проте потроху вона йде на спад.

25 квітня в Україні переважатиме тепла погода з температурою повітря протягом дня +14...+19 °C.

Трохи свіжіше буде на Луганщині та на крайньому заході України, +10...+14 °C.

Дощі пройдуть у західних областях, у східній частині, на Сумщині, Полтавщині, у Дніпрі з районами та на Запоріжжі.

На решті території - без опадів.

Завтра в західних областях може посилюватися південний вітер до 15-18 метрів за секунду.

У Києві у вівторок триватиме суха тепла комфортна погода. Максимальна температура повітря досягатиме +19 °C.

У середу-четвер в Україну зайде інше повітря, похолодає. Проте в східній частині втримається висока температура повітря.