Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні нарешті вщухне спека
На початку наступного тижня на всій території України очікується поступове зниження температури
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у facebook.
За її словами, у неділю, 18 липня, спека в Україні ще триматиметься, проте на Заході вона почне поступово вгамовуватися.
"В неділю протягом дня очікується +30+35 градусів. Проте на Заході вже +28+32 градуси, дихати легше. Інша, свіжіша повітряна маса поступово підбирається ближче.
У вівторок на Заході, Півночі та в більшості центральних областей (окрім Дніпра з районами) передбачається +23+29 градусів. Південь та Схід 20-го липня ще втримають +30+33 градуси, послабне спека в цих регіонах в другій половині тижня", - написала Наталка Діденко.
За її словами, у неділю в Україні дощів буде істотних мало, проте періодично можуть вже з'являтися провісники вологого західного атмосферного фронту із похолоданням в західних областях. Карта.
"У Києві завтра, 18-го липня, суттєві опади - навряд, спека досягне +32+34 градусів.
Усім любителям екстремальних градусів завтра раджу повною мірою насолодитися гарячим повітрям, стрибати "бомбочкою" у басейни, ставки та річки, ловити додаткові веснянки на носа, хизуватися білою візерунчастою парасолькою, мінімумом одежі та максимумом сонцезахисного крему. Бо вже навіть у понеділок в Києві буде +28+30, а у вівторок, 20-го липня, +26+28 градусів", - додала Наталка Діденко.
У понеділок в Україні - грозові дощі, можливі зливи, град та шквали. Окрім Сходу та Півдня.
"Так що завтра - останній день, з найближчої перспективи, найгарячіших всеукраїнських градусів", - підсумувала Наталка Діденко.
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