Синоптики попередили про дощі з грозами: в яких областях очікувати
В Україну прийдуть дощі з грозами, які протримаються до кінця доби, 16 липня
Про це передає пресслужба ДСНС.
“Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища. За інформацією УкрГідрометцентру, до кінця доби 16 липня на Закарпатті, Прикарпатті, східних, Полтавській, Черкаській, Житомирській областях грози”, - йдеться в повідомленні.
У Києві та Київській області також найближчої години з утриманням до кінця доби 16 липня грози.
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