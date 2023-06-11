Сирники з манкою. Рецепт
Вони - ніжні, хрумкі, зі скоринкою. Сирники з манкою ідеально підійдуть як для сніданку, так і для перекусу протягом дня
Інгредієнти (орієнтовно на 4 порції)
- 4 столові ложки цукру
- 400 г сиру
- Курячі яйці - 2 штуки
- Дрібка солі
- 3 столові ложки борошна
- Половина чайної ложки соди
- 4 столові ложки манної крупи
Як приготувати сирники з манкою?
- Додаємо в сир яйця, манку, цукор, сіль
- Вимішуємо
- Даємо суміші постояти до двадцяти хвилин
- Далі додаємо соду (погасити лимоном)
- Даємо суміші постояти ще п'ять хвилин
- Додаємо борошно
- Замішуємо тісто
- Ліпимо сирники акуратної овальної форми
- Обвалюємо їх у борошні
- Обсмажуємо з двох боків на сковорідці в невеликій кількості олії
Смачного!
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