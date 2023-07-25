Сирський побував на передовій та заявив про необхідність корегування планів на Бахмутському та Лиманському напрямках

Про це він написав у своєму телеграмі.

"У зв’язку зі складною та протилежною обстановкою на Бахмутському та Лиманському напрямках, треба було скорегувати наші плани, послухати командирів, дізнатися про їхнє бачення ситуації, проблеми та прийняти виважені, адекватні рішення", - написав Сирський.

Він додав, що йому важливо розуміти потреби командирів і солдатів безпосередньо на полі бою. Також йому необхідно знати, де на зараз найбільш складна ситуація.

Сирський також зустрівся з українськими захисниками. Він відзначив їх нагородами і цінними подарунками.

"Після таких зустрічей наша взаємодовіра та розуміння того, що ми рухаємося у правильному напрямку, до Перемоги, лише зміцнюються!" - підсумував він.