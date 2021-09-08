Система витримає 90 тис. госпіталізованих українців з коронавірусом, - Ляшко
Система охорони здоров'я готова прийняти у лікарнях до 90 тис. пацієнтів із COVID-19
Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко на засідання профільного комітету Ради, передає Інтерфакс-Україна.
"Система охорони здоров'я готова госпіталізувати щонайбільше 90 тис. (пацієнтів з коронавірусом), це питання критичного впливу на систему охорони здоров'я, коли ми знову зупинимо планові госпіталізації", - сказав він.
Ляшко додав, що будуть збережені "ковідні надбавки" для медзакладів.
"Вони залишаються на рівні 300%", - сказав міністр.
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