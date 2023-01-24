Про це у ефірі сказав офіцер ЗСУ обласної ТрО Луганщини Сергій Шакун.

"Росіяни контратакують кожен день. Те, що буде далі - буде залежати від техніки, від зброї. Москаль готується драпати, хоч і заводять сюди велику кількість військових та техніки, яка в них є. Розвідка працює, розвідка знає дані - ситуація неоднозначна. Казати: "Ось ми зараз". Приїздіть і покажіть. Хлопці воюють, б'ють москаля, серйозно б'ють", - зазначив він.

За словами офіцера, потрібно більше техніки і зброї.

"Ще потрібна техніка для евакуації - машини повноприводні з великими колесами. Зараз все знову розтане і почнеться знову болото. Хлопців з травмами треба виводити. Техніку нам треба давати, не тільки, щоб з автоматами ми воювали", - підсумував Шакун.