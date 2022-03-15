Ситуація на Дніпропетровщині контрольована, ДСНС працюють у посиленому режимі

Про це вона повідомила в ефірі телеканалу Еспресо.TV



"Нас сьогодні ситуація в області під контролем. Прошу громадян не панікувати. Сьогодні ми мали ситуацію, коли в результаті ворожих обстрілів було зруйновано злітно-посадкову полосу міжнародного аеропорту в місті Дніпро. На щастя, загиблих немає, але потрібно багато часів та ресурсу для відновлення аеропорту", - розповіла Дудка



Речниця також зауважила, що від самого початку війни служби ДСНС перебувають на посиленому варіанті несення служби.



"Ми готові і від самого початку війни перебуваємо на посиленому режимі роботи. На сьогоднішній день, ми вже долучились до служби ДСНС Харківщині і активно допомагаємо колегам розбирати уламки будинків та допомагає людям вибратись із них. Сподіваюсь, що Дніпропетровщина залишиться найнадійнішим регіоном України”, - додала Дудка.





Нагадаємо, 15 березня голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що Росія ракетами обстріляла аеропорт у Дніпрі.