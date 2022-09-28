Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Офіційної оновленої інформації від Генштабу не дуже багато. ОК "Південь" повідомляє про знищення значних сил. За останні декілька днів техніки знищено десь на повноцінну БТГ", - зазначив він.

Катков зауважив, що йде просування ЗСУ.

"РФ на плацдармі в районі Херсону дуже нагадує макаку, яка засунула руку у скриньку і схопила банан. Вона не може його відпустити, тому що інтелекту немає і жадібність заважає. В цілому, ситуація для ЗСУ майже ідеальна - ворог з цього плацдарму нікуди вже не дінеться у повноцінному складі", - наголосив військовий експерт.

За його словами, це дозволяє знищувати росіян вкрай ефективно далекобійними засобами ураження і вимотувати їхні ресурси.

"В цьому випадку, не треба жалітися, що на Півдні успіхи можуть бути менш масштабними, чим, наприклад, на Харківщині та в районі Лиману. Кожна з цих операційних зон виконує своє завдання і Південь вкрай вигідний є у тому стані, який є зараз", - підсумував Катков.