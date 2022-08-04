Ситуація на Сумщині: росіяни за добу тричі обстріляли громади Шосткинського району
Російські окупанти тричі накривали вогнем населені пункти Сумщини. Обстріли вели з гранатометів, кулеметів та мінометів
Про це інформує очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його даними, за добу 4 серпня росіяни тричі відкривали вогонь по населених пунктах Шосткинського району. Зокрема було зафіксовано 6 прильотів з гранатомета, ще два - з міномета.
Крім того, росіяни випустили по громаді дві кулеметні черги.
Як передає ОВА, про жертв та руйнування інформації не задокументовано.
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