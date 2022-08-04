Про це інформує очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його даними, за добу 4 серпня росіяни тричі відкривали вогонь по населених пунктах Шосткинського району. Зокрема було зафіксовано 6 прильотів з гранатомета, ще два - з міномета.

Крім того, росіяни випустили по громаді дві кулеметні черги.



Як передає ОВА, про жертв та руйнування інформації не задокументовано.

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