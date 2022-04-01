Ситуація в Запоріжжі контрольована, ворог відкинутий від міста, - депутат міськради Прозапас

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV



“Ситуація в Запоріжжі стабілізувалась. Кілька тижнів тому ми очікували штурму з різних напрямків від російських окупантів. Цього не сталось. Вже кілька днів, на щастя, не було обстрілів. Хоча на підступах до Запоріжжя точаться бої, але в самому місті ситуація стабільна та контрольована.” - розповів Прозапас



Також Прозапас наголосив, що місто Запоріжжя стало форпостом для тих людей, які змогли виїхати з тимчасово окупованих територій. За його словами, гуманітарні хаби в місті організовані досить непогано і люди отримують якісну допомогу.



“Населені пункти, які були звільнені, знаходяться дуже близько до Запоріжжя. Зокрема, населені пункти Затишшя, Малинівка, Веселе, Зелений Гай та Червоне. Була небезпека, що з цих населених пунктів ворожа далекобійна артилерія може обстрілювати Запоріжжя. Тому було прийнято рішення провести операцію, але більша частина південної частини області ще знаходиться в окупації.”, - додав Прозапас

Нагадаємо, 1 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія намагається сформувати окупаційні адміністрації в межах тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей



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