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Скандал на форумі ветеранів: представницю опозиції Ірину Никорак, що займається питаннями військових та ветеранів, не пустили в залу

22 серпня, 2023 вiвторок
17:34
Суспільство

Народну депутатку з фракції "Європейська Солідарність", голову профільного підкомітету, членкиню комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів і відповідної ТСК Ірину Никорак не пустили на VI Міжнародний ветеранський форум "Україна. Захисники. Майбутнє", який організувало міністерство ветеранів

Про це вона повідомила в коментарі журналістам, передає сайт партії "Європейська Солідарність".

Як відомо Ірина Нікорак є засновницею соціальної ініціативи з пошиття жіночої військової форми "ArmWomenNow", регулярно їздить на фронт, де спілкується з військовослужбовцями, протидіє корупції при проходженні ВЛК, МСЕКУ, отриманні учасника бойових дій та готує законодавчі ініціативи, спрямовані на покращення умов проходження військової служби та соціального захисті військових.

"Сталася безпрецедентна подія, коли мене просто не пустили на форум. Це обурлива ситуація, коли ми в демократичній країні, в парламентсько-президентській республіці, де уряд підзвітний парламенту, я півтори години простояла під дверима і з незрозумілих причин мене туди не впустили. Це нагадує часи Януковича, коли була повністю придушена свобода слова і можливість демократично, вільно висловлювати свої думки, свою позицію і об’єднувати зусилля задля перемоги", – сказала народна депутатка.

"Спочатку мені пояснили, що мене немає в списках, хоча я працювала в цьому напрямку і мне запевнили, що я є в списках. Заходи безпеки, просто були зачинені двері і мені відповіли, що зараз завершиться офіційна частина, тому я вимушена була стояти на вулиці і очікувати, коли з Форуму вийде міністр оборони Олексій Резніков, Ірина Верещук, Руслан Стефанчук. Вони вийшли, двері зачинилися і ми, власне, продовжували стояти а вулиці за зачиненими дверима", – підкреслила представниця "Європейської Солідарності".

За її словами, у той час, коли вона стояла під дверима форуму, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зі сцени закликав учасників співпрацювати з профільним підкомітетом, який очолює Ірина Никорак.

"Але при цьому я стояла під дверима і не мала змоги потиснути руку нашим достойним захисникам і захисницям, і познайомитися з представниками міжнародної спільноти для того, щоб в подальшому напрацьовувати ті потрібні і важливі проекти, які стануть основою і фундаментом нашої роботи з ветеранами", – зазначила вона.

"Україна буде країною молодих ветеранів і нам потрібно спільно докладати багато зусиль. Натомість ми бачимо цілковиту політизацію процесів, погане ставлення до представників опозиції. Я не розумію чому так відбувається, коли народні депутати не мають змоги брати участь в обговоренні і формуванні ветеранської політики", – наголосила Ірина Никорак.

Новини
Україна
Європейська солідарність
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