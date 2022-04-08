Сховище відпрацьованого ядерного палива на ЧАЕС під час окупації не постраждало, – Енергоатом
Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні не постраждало під час окупації російськими військовими
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".
"Загалом Сховище не постраждало, його периметр не пошкоджено. Все обладнання, комп’ютерна та інша спеціальна техніка – на місці", – йдеться у повідомленні.
Проте у Сховищі виявили ознаки мародерства: пошкоджено кілька дверей, зникли деякі побутові пристрої.
- Практично всі офісні приміщення в будівлях у зоні ЧАЕС суттєво пошкоджені, розбиті й повністю розкрадені. Окупанти знищили також багаторічний архів Чорнобильської АЕС.
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