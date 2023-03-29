А чи знаєте ви, що існує 1220 стандартів НАТО? Відгадайте, скільки запроваджено Україною? За різними підрахунками, від 180 до 200. Ще стільки ж перебувають у стані, близькому до завершення.

Чи є умовою для вступу до НАТО виконання усіх 1220 критеріїв? Ні. Бо є країни-члени Альянсу, які перед приєднанням мали виконаними десяту частину від загальної кількості. При цьому кожна країна НАТО має ще й свої національні стандарти, і всі вони різні. Але питання взаємосумісності у спільних операціях є дуже важливими.

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Перед нашим вступом до НАТО лідери Альянсу будуть дуже уважно дивитися, чи не скочується країна від демократії до керованої мінідиктатури

Чи потрібно Україні й далі впроваджувати стандарти НАТО? Тут відповідь однозначна. Як і те, що перед нашим вступом до НАТО лідери Альянсу будуть дуже уважно дивитися, чи не скочується країна від демократії до керованої мінідиктатури. Так, політична оцінка може стати найвизначнішим стандартом. І комусь в ОП про це треба добре пам‘ятати.

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Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, керівник інформаційного агентства "Главком"

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