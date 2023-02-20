"Скоєно воєнні злочини, поразка неминуча": Навальний закликав РФ вивести війська з України та виплатити репарації
Російський опозиціонер Олексій Навальний закликав повернути Україні всі окуповані території, а також виплатити репарації
Про це він написав на своєму особистому сайті.
"Які межі в України? Такі, як і в Росії, — міжнародно визнані, визначені 1991 року. Ми, Росія, їх також тоді визнали. Ці кордони Росія має визнавати і зараз. Тут нема чого обговорювати", - висловився Навальний.
Варто зазначити, що в кордонах України 1991 року був і Крим.
Російський опозиціонер зауважив, що Росія не потребує нових територій.
Також Навальний закликав "дати Україні спокій і дати їй можливість розвиватися так, як бажає її народ".
За його словами, РФ неминуче програє, тому повинна зупинити кровопролиття вже зараз.
"Припинити агресію, завершити війну та вивести всі російські війська з території України", - написав опозиціонер.
Також він закликав виробити справедливий механізм компенсації завданих збитків.
- У 2014 році Навальний казав, що Крим – не бутерброд, аби його повертати.
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