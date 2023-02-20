Про це він написав на своєму особистому сайті.

"Які межі в України? Такі, як і в Росії, — міжнародно визнані, визначені 1991 року. Ми, Росія, їх також тоді визнали. Ці кордони Росія має визнавати і зараз. Тут нема чого обговорювати", - висловився Навальний.

Варто зазначити, що в кордонах України 1991 року був і Крим.

Російський опозиціонер зауважив, що Росія не потребує нових територій.

Також Навальний закликав "дати Україні спокій і дати їй можливість розвиватися так, як бажає її народ".

За його словами, РФ неминуче програє, тому повинна зупинити кровопролиття вже зараз.

"Припинити агресію, завершити війну та вивести всі російські війська з території України", - написав опозиціонер.

Також він закликав виробити справедливий механізм компенсації завданих збитків.