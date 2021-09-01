SkyUp анонсував рейси "Київ-Лодзь" з 20 вересня
Лоукостер SkyUp відкрив продаж квитків на рейси "Київ - Лодзь" з 20 вересня
Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.
"З 20 вересня 2021 року авіакомпанія SkyUp почне виконання рейсів за маршрутом Київ - Лодзь - Київ. Польоти будуть виконуватися двічі на тиждень: щопонеділка і щосереди. Вильоти як з Києва, так і зворотні з Лодзі заплановані на вечірній час", - йдеться в повідомленні.
Як відомом, станом на 1 вересня Польща не відкрила свої кордони для українців, проте деякі категорії громадян мають право відвідувати країну ( це ті, у яких є карта поляка або дозвіл на роботу в країні).
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