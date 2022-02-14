SkyUp відновлює продаж квитків на всі рейси

Про це повідомляється на сайті компанії.



"Завдяки спільним діям авіакомпанії та уряду SkyUp залишається в українському небі у повному обсязі. Авіаперевізник працює у штатному режимі", - йдеться у повідомленні.



Продаж квитків знову відкритий на всі дати.



Як відомо, генеральний директор компанії Дмитро Сєроухов повідомив, що SkyUp провела переговори зі страховиками, Міністерством інфраструктури та урядом, і це дало позитивний результат - "польоти в Україну залишаються безпечними й захищеними".



За його словами, при цьому закордонні партнери авіакомпанії "продовжують регулярно оцінювати власні ризики й вести моніторинг ситуації" довкола України.

Нагадаємо, раніше а​​​​віакомпанія SkyUp припинила продаж квитків на вильоти з 14 до 16 лютого через вимогу лізингодавців якнайшвидше повернути літаки на територію ЄС.

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