SkyUp відновлює продаж квитків на всі рейси
Авіакомпанія SkyUp Airlines заявляє, що продовжує здійснювати польоти над Україною без змін і відновлює продаж квитків на всі рейси
Про це повідомляється на сайті компанії.
"Завдяки спільним діям авіакомпанії та уряду SkyUp залишається в українському небі у повному обсязі. Авіаперевізник працює у штатному режимі", - йдеться у повідомленні.
Продаж квитків знову відкритий на всі дати.
Як відомо, генеральний директор компанії Дмитро Сєроухов повідомив, що SkyUp провела переговори зі страховиками, Міністерством інфраструктури та урядом, і це дало позитивний результат - "польоти в Україну залишаються безпечними й захищеними".
За його словами, при цьому закордонні партнери авіакомпанії "продовжують регулярно оцінювати власні ризики й вести моніторинг ситуації" довкола України.
- Нагадаємо, раніше авіакомпанія SkyUp припинила продаж квитків на вильоти з 14 до 16 лютого через вимогу лізингодавців якнайшвидше повернути літаки на територію ЄС.
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