Слідом за рускім воєнним кораблем: Сбербанк Росії йде з європейського ринку
Підсанкційний російський Сбербанк оголосив про намір піти з ринку Європи через відплив грошей і безпекову загрозу
Про це пише Інтерфакс-Україна.
"Дочірні банки групи зіткнулися з аномальним відтоком грошових коштів та загрозою безпеці співробітників і відділень. У зв'язку з розпорядженням Центрального банку Росії Сбербанк Росії не зможе здійснити постачання ліквідності в європейські дочірні банки", - зазначили в банку.
Також у Сбербанку заявили, що в його дочірніх банках високий рівень капіталу і якість активів, а внески клієнтів застраховані. Активів вистачить для виплат вкладникам.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.44
-
EUR
Купівля 32.82Продаж 34.01
- Актуальне
- Важливе