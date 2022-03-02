Слідом за рускім воєнним кораблем: Сбербанк Росії йде з європейського ринку

Про це пише Інтерфакс-Україна.



"Дочірні банки групи зіткнулися з аномальним відтоком грошових коштів та загрозою безпеці співробітників і відділень. У зв'язку з розпорядженням Центрального банку Росії Сбербанк Росії не зможе здійснити постачання ліквідності в європейські дочірні банки", - зазначили в банку.



Також у Сбербанку заявили, що в його дочірніх банках високий рівень капіталу і якість активів, а внески клієнтів застраховані. Активів вистачить для виплат вкладникам.



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