"Безмежно вдячні волонтерам": Укрзалізниця роз'яснила, як спростити відправлення гуманітарних вантажів по Україні
Словаччина перемістила посольство з Києва до Ужгорода
МЗС Словаччини перенесло своє посольство в Україні до Ужгорода
Про цеп пише Закарпаття онлайн.
"Там (в Ужгороді, - ред.) уже працює заступник посла Словаччини. Посла буде відправлено до Ужгорода у четвер (24 березня)", - ідеться в повідомленні.
У такий спосіб дипвідомство Словаччини прагне продемонструвати, що залишається в Україні й повністю виконуватиме свої функції з Ужгорода. У посольстві працюватимуть співробітники, яких евакуювали з Києва. МЗС Словаччини постійно стежитиме за ситуацією через війну РФ проти України.
Очільник МЗС Словаччини Іван Корчок назвав перенесення посольства до Ужгорода важливим кроком назустріч Україні та для дипломатичної служби, оскільки співробітники допомагатимуть на місці, на кордоні.
"Вони повністю здійснюватимуть дипломатичну діяльність й особливо висвітлюватимуть події в Україні", - наголосив міністр.
"Там (в Ужгороді, - ред.) уже працює заступник посла Словаччини. Посла буде відправлено до Ужгорода у четвер (24 березня)", - ідеться в повідомленні.
У такий спосіб дипвідомство Словаччини прагне продемонструвати, що залишається в Україні й повністю виконуватиме свої функції з Ужгорода. У посольстві працюватимуть співробітники, яких евакуювали з Києва. МЗС Словаччини постійно стежитиме за ситуацією через війну РФ проти України.
Очільник МЗС Словаччини Іван Корчок назвав перенесення посольства до Ужгорода важливим кроком назустріч Україні та для дипломатичної служби, оскільки співробітники допомагатимуть на місці, на кордоні.
"Вони повністю здійснюватимуть дипломатичну діяльність й особливо висвітлюватимуть події в Україні", - наголосив міністр.
- Нагадаємо, Чехія переносить посольство й генеральне консульство в Україні до Ужгорода.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
Підрив судна окупантів у порту Бердянська: ЗСУ повідомили про знищення великого десантного корабля "Орск"
Київ
+8°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.91
-
EUR
Купівля 32.21Продаж 33
- Актуальне
- Важливе
2022, четвер
24 березня
12:33
Білий дім розробляє план на випадок, якщо Путін вирішить застосувати хімічну або ядерну зброю, - NYT
12:29
РФ вчинила 148 злочинів проти журналістів і медіа за час повномасштабної війни проти України, - Інститут масової інформації
12:05
"Це відрядження окупилося": СБУ виклала розмову окупанта з дружиною про пограбування осель на Київщині
12:01
"Орськ" та орки розляглися на дні моря": ДПСУ подякувала російському пропагандисту за сюжет про корабель окупантів у порту Бердянська
11:47
Ексклюзив
У Херсоні треба частіше нагадувати, що окупант вразливий, щоб Росія не спромоглася швидко вибудувати адмінструктури, - Чийгоз
11:31
Порошенко пропонує надати соціальні гарантії добровольцям підрозділів тероборони, які створені у громадах
11:27
Окупанти від початку масштабної війни пошкодили у Києві 87 житлових будинків, 12 шкіл і 6 дитсадків
10:44
Все одно, що однією рукою допомагати вбивати українців: Кулеба закликав ЄС не платити Росії за газ у рублях
10:20
"Град", "Ураган" та ракети "Калібр". 23 березня окупанти нанесли 44 удари по Харківщині, - Синєгубов
09:45
Ексклюзив
Ми мусимо щодня нагадувати про себе Європі, щоб вони не втомились від цієї війни, щоб активно виходили на протести, – нардепка Іванна Климпуш-Цинцадзе
09:45
"Зайд навчили, у чому різниця між "на" і "в" Україні": Резніков нагадав про втрати РФ і закликав українців опиратися окупантам
09:16
Ексклюзив
Російські кораблі обстрілюють узбережжя Одеси, щоб виявити райони замінування, - журналістка
09:16
РФ втратила близько 15800 військових, 1597 бронемашин, 530 танків, 280 систем артилерії, 124 вертольоти та 108 літаків, - Генштаб ЗСУ
08:55
Підрив судна окупантів у порту Бердянська: ЗСУ повідомили про знищення великого десантного корабля "Орск"
08:35
Ексклюзив
Українська економіка стабілізується, бізнеси, навіть в прилеглих до зон бойових дій місцевостях, помалу відновлюють роботу, – керівник Центру економічної стратегії
08:05
На Луганщині окупанти застосували фосфорні бомби й обстрілами вбили чотирьох людей, іще шестеро постраждали, - Гайдай