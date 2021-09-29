Словенія припинила робити щеплення вакциною Johnson&Johnson після смерті 20-річної дівчини
У середу, 29 липня, Словенія припинила робити щеплення проти коронавірусу вакциною від Johnson&Johnson на час розслідування смерті 20-річної дівчини
Про це заявила голова словенського медичного відомства Янеза Поклукара, повідомляє AP.
Призупинення введення препарату Johnson&Johnson буде діяти доти, доки експерти не вивчать, чи існує зв'язок між смертю жінки від інсульту та вакциною, яку вона отримала двома тижнями раніше.
Як зазначається, популярність однодозової вакцини в Словенії в останні тижні зросла після того, як влада широко запровадила COVID-пропуски, у тому числі для роботи у всіх державних установах. Уряд схвалив закупівлю додаткових 100 тисяч доз J&J в Угорщини у відповідь на зростаючий попит.
"Смерть жінки цього тижня стала другим серйозним випадком побічних ефектів уколів Johnson & Johnson, які зробили близько 120 тисячам осіб в Словенії", - йдеться в повідомленні.
Однак "переваги як і раніше переважують ризики", - наголосила голова МОЗ.
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