Словенія ввела обов’язкові COVID-сертифікати
У Словенії із 15 вересня запровадили обов’язкові COVID-сертифікати
Про це повідомляє Euractiv.
Так, із 15 вересня у Словенії усі працівники, зокрема самозайняті, повинні пройти курс щеплення, мати докази одужання не більше ніж 180-денної давності або здавати тести на COVID-19 не рідше одного разу на тиждень.
Зазначається, що для працівників витрати на тестування покриватимуться працедавцями, яким дозволено застосовувати санкції до тих, хто не виконує вимоги.
Люди також повинні будуть надавати сертифікати для отримання усіх послуг у закладах торгівлі, барах та ресторанах, у салонах краси, у кабінетах лікарів та лікарнях.
У свою чергу, громадян, у яких немає COVID-сертифікату, пускатимуть лише до продуктових крамниць та аптек, які розташовані окремо від торговельних центрів.
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