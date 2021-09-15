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Словенія ввела обов’язкові COVID-сертифікати

15 вересня, 2021 середа
22:27
Світ Коронавірус

У Словенії із 15 вересня запровадили обов’язкові COVID-сертифікати

Про це повідомляє Euractiv.

Так,  із 15 вересня у Словенії усі працівники, зокрема самозайняті, повинні пройти курс щеплення, мати докази одужання не більше ніж 180-денної давності або здавати тести на COVID-19 не рідше одного разу на тиждень.

Зазначається, що для працівників витрати на тестування покриватимуться працедавцями, яким дозволено застосовувати санкції до тих, хто не виконує вимоги.

Люди також повинні будуть надавати сертифікати для отримання усіх послуг у закладах торгівлі, барах та ресторанах, у салонах краси, у кабінетах лікарів та лікарнях.

У свою чергу, громадян, у яких немає COVID-сертифікату, пускатимуть лише до продуктових крамниць та аптек, які розташовані окремо від торговельних центрів.

Для дітей віком до 12 років, які ще не можуть бути щеплені, а також осіб, які супроводжують маленьких дітей та учнів у громадському транспорті, сертифікат не потрібен.

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