Смерть патрульного на Луганщині: затриманому поліцейському повідомили про підозру
Поліцейському, якого підозрюють у вбивстві патрульного в Рубіжному, повідомили про підозру
Про це повідомляє пресслужба МВС.
Так, слідчі ДБР оголосили 24-річному поліцейському про підозру у вбивстві патрульного.
Йому загрожує позбавлення волі строком до 15 років.
- Нагадаємо, у вівторок, 16 листопада, у місті Рубіжне Луганської області у поліцейському відділенні знайшли тіло 24-річного патрульного. Підозрюваного у вбивстві затримали.
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