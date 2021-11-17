Смерть патрульного на Луганщині: затриманому поліцейському повідомили про підозру

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Так, слідчі ДБР оголосили 24-річному поліцейському про підозру у вбивстві патрульного.

Йому загрожує позбавлення волі строком до 15 років.

Нагадаємо, у вівторок, 16 листопада, у місті Рубіжне Луганської області у поліцейському відділенні знайшли тіло 24-річного патрульного. Підозрюваного у вбивстві затримали.

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