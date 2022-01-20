Сніг, хуртовини та мороз, - синоптики про погоду в Україні на 20 січня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.



В Україні 20 січня буде хмарно з проясненнями. Удень на Заході та Півночі країни випаде невеликий мокрий сніг. У Карпатах і на Закарпатті варто очікувати значного снігу та хуртовин. На решті території країни буде суха погода.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с, уранці та вдень у західних регіони пориви сягатимуть 15-20 м/с. Синоптики попереджають про ожеледицю.



У східних, південно-східних, Полтавській і Сумській областях денна температура повітря становитиме -1...-6°C . У решті регіонів України буде -2...+3°C . На Одещині, Миколаївщині й У Криму - +1...+6°C . У Карпатах температура повітря коливатиметься в межах -4...-9°C .

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