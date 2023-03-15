15 березня

Це - друга робота з документального циклу Артема Шевченка “Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі” присвячена деокупації стратегічно важливого для безпеки у Чорному морі українського острова.

У фільмі вперше показані кадри спецоперації з висадки та штурму Зміїного, який здійснили воїни ГУР МОУ.

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