Сьогодні відзначають День визволення України від фашистських загарбників

Щороку 28 жовтня відзначається день звільнення України від нацистських окупантів. Деокупація українських земель під час Другої світової війни відбувалась протягом січня 1943 - жовтня 1944 років. 28 жовтня 1944 року радянські війська вийшли на сучасний західний кордон України, напередодні звільнивши Ужгород.

Друга світова війна жорстоко пройшлась по всій території України, принісши руйнування та горе українським родинам. Жорстока трагедія, яка торкнулась кожного, досі відгукується в сімейних історіях.

28 жовтня 1944 року стало кульмінаційним днем і ході Другої світової війни. Найбільш значущі наступальні операції, які призвели до визволення Україні відбулись з 13 серпня по 22 вересня 1943 року на Донбаському напрямку; Корсунь-Шевченківська операція тривала з 24 грудня 1943 по 17 лютого 1944 року; Львівсько-Сандомирська - з 13 липня по 29 серпня 1944 року.

Завершальним етапом стала Східнокарпатська операція, яка розпочалась з’єднаннями радянської армії 8 вересня 1944 року і призвела до остаточного звільнення та вигнання гітлерівських нацистів з території України 28 жовтня 1944 року.

До кінця Другої світової війни залишався ще майже рік.

Разом з тим, історики Українського Інституту Національної Пам’яті вважають, 28 жовтня 1944 року радянські війська вийшли на околиці міста Чоп на Закарпатті, але боротьба на цій ділянці розтягнулася аж до 25 листопада. Зазначається, що лише тоді нацистські окупанти були вигнані з України остаточно.

Пам’ятний день офіційно встановлений указом президента Віктора Ющенка 20 жовтня 2009 року.

"З метою всенародного відзначення визволення України від фашистських загарбників, вшанування героїчного подвигу і жертовності Українського народу у Другій світовій війні постановляю: Установити в Україні День визволення України від фашистських загарбників, який відзначати щорічно 28 жовтня", - йдеться у документі.

У цей день Україна віддає шану українцям, які боролись і перемогли нацизм у роки Другої світової війни, дякує тим, хто в тилу працею наближав розгром ворога та допомагав відбудовувати Україну з руїн.

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