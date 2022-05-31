"Солдати не дистанційно воюють", - Княжицький про недоречність віддаленої роботи парламентарів
Можливість віддаленої роботи парламенту була виправданою під час пандемії. Натомість коли в країні війна, це абсолютно недоречно
Таку думку висловив народний депутат Микола Княжицький на засіданні Верховної Ради України у вівторок, 31 травня.
"Солдати наші не дистанційно воюють. Дистанційка, можливо, була виправдана під час пандемії. Але ви тут всі без масок. Зробити так, щоб ми тут не збиралися, — це злочин. Це обмеження демократії та нівелювання ролі парламенту", - вважає Микола Княжицький.
Нардеп додав: “Так звана дистанційка — це коли депутати будуть на блакитному узбережжі сидіти в "Каннах" і "Ніццах", і тиснути кнопки, не зʼявляючись в залі".
Законопроєкт передбачав, що нардепи можуть збиратися на дистанційні пленарні засідання, без необхідності відвідувати залу Верховної Ради. І голосувати по відеозвʼязку підняттям руки під час опитування: "за", "проти" чи "утримався". При цьому, віддалено не могли б розглядати питання про внесення змін до Конституції України, дострокове припинення повноважень президента чи укладення миру.
Для включення проєкту закону №7129 в порядок денний, зрештою, голосів у залі не знайшли. "За" висловилися тільки 178 депутатів за необхідних 226-ти.
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