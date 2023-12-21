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Солдаут за 24 години: хор українок разом з німецькими зірками заспівав у мюзиклі Tarifzone Liebe в Берліні

21 грудня, 2023 четвер
13:52
Культура На фото: мюзикл Tarifzone Liebe

Український хор "Коло", основну частину якого складають непрофесійні артистки, відіграв премʼєру мюзиклу Tarifzone Liebe на сцені знаменитого Адміральського палацу в Берліні

Про це пише Tagesspiegel.

4 та 5 грудня у Берліні на сцені Адміральського палацу відбулася премʼєра мюзиклу Tarifzone Liebe ("Тарифна зона Кохання"). Приблизно годинний комедійно-фантазійний твір оповідає історію кохання між трамваєм "Трамара" та його пасажиром Олександром. Шоу про любов у берлінському громадському транспорті поставив німецький постановник мюзиклів Крістоф Древіц на замовлення Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) - берлінського міського транспортного підприємства.

Транспортна компанія описала мюзикл як "видовищне шоу – культове, розкішне і, звичайно, дуже романтичне".

Як повідомила керівник відділу продажів і маркетингу BVG Крістін Вольбург, приблизно 2600 квитків на дві вистави було розпродано протягом 24 годин.

Серед артистів, які взяли участь у мюзиклі Tarifzone Liebe, - український хор "Коло". Як пише DW, перш ніж потрапити на велику сцену, артисткам доводилося репетирувати у шкільних холах. Колективу трохи більше як рік. Основну його частину складають непрофесійні артистки. Це українки з Тернополя, Херсона, Львова, а також окупованих територій України. Це не лише жінки, які стали біженками через вторгнення Росії, а й ті, хто живе в Німеччині давно і, як каже керівниця хору Ольга Водяницька, "має тут статус та роботу".

Водяницька разом з трьома дітьми виїхала з України через російську військову агресію. Співачка та викладачка вокалу, випускниця Київської музичної академії імені Глієра, вона зібрала разом учасниць хору. 

Хор "Коло", власний проєкт Ольги, з'явився у листопаді 2022 року. Попри успіхи та ентузіазм учасників, хор був постійно на межі закриття - ніде було проводити репетиції. Збиралися у будь-яких місцях, де можна було співати.

Восени 2023 року український хор - зараз його повна назва "Хор Malteser для українських біженців "Коло", - запросили взяти участь у постановці німецького мюзиклу Tarifzone Liebe.

У складі трупи були такі відомі актори як Жаннін Вакер, Джіно Емнес та Єндрік Зіґгварт, який представляв Німеччину на "Євробаченні" у 2021 році. 
 

музика
Німеччина
біженці з України
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